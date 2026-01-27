CIVITAVECCHIA – Un giovane ha perso la vita ieri sera alla stazione di Civitavecchia, all’altezza del binario 3, dopo essere stato investito da un convoglio proveniente da Grosseto e diretto a Roma Termini. Sul posto sono intervenuti immediatamente un’ambulanza, la Polizia ferroviaria, gli agenti del commissariato e i carabinieri del nucleo Radiomobile per i primi soccorsi e per i rilievi del caso.

Le cause dell’incidente sono al momento ancora in corso di accertamento. A seguito dell’investimento, la circolazione ferroviaria è stata sospesa intorno alle 17,45, in attesa degli accertamenti da parte dell’Autorità Giudiziaria. Non sono al momento disponibili ulteriori informazioni sulle condizioni del giovane coinvolto. Il giovane di venticinque anni, a causa dell’impatto avrebbe perso un braccio. Sotto shock un ragazzo che ha assistito all’investimento.