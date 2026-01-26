CIVITAVECCHIA – Investimento alla stazione di Civitavecchia, all’altezza del binario 3. Sul posto ambulanza, Polizia ferroviaria e carabinieri del nucleo Radiomobile. Per cause ancora in corso di accertamento, a finire sotto il convoglio proveniente da Grosseto e diretto a Roma Termini sarebbe un ragazzo.

La circolazione ferroviaria è sospesa dalle 17.45 circa per accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria. Trenitalia fa sapere che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono subire ritardi. (SEGUE)

