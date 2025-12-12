Sfida casalinga per gli Snipers TECNOALT che domani alle ore 20 al PalaMercuri ospitano il Cus Verona per il campionato nazionale di serie A di hockey in line.

All'andata fu probabilmente la peggior partita della stagione degli Snipers che non riuscirono ad adeguarsi al pavimento in cemento di Verona e non entrarono mai davvero in partita. Al PalaMercuri, dopo la bella prestazione di lunedì scorso che purtroppo non ha portato punti, sarà tutta un'altra sfida da godersi dal primo all'ultimo minuto.

«Gli avversari sono forti e sono esperti - afferma il presidente Cv Skating Riccardo Valentini - e mi aspetto una bella partita. Sulla pista di cassa abbiamo una marcia in più anche se fin qui purtroppo non siamo riusciti a racimolare punti. In formazione stiamo recuperando diversi fra gli assenti, speriamo che questo possa contribuire ad un risultato finale più positivo. Le prestazioni sono in crescendo, contiamo di allenarci duramente ed arrivare pronti alla seconda fase che sarà fondamentale».

I presenti: Eugenia Pompanin, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Michelangelo Tranquilli, Elia e Luca Tranquilli, Marco Stefani, Alessandro De Fazi, Francesco Taglioni, Ruggero e Bernardo Meconi, Daniele Ceccotti. Allenatrice: Martina Gavazzi.

