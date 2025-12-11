CIVITAVECCHIA – Brutta sorpresa questa mattina per i commercianti e i residenti di una parte di piazza Regina Margherita. Si sono infatti svegliati “prigionieri” dai lavori del mercato: transenne e bandoni hanno chiuso l’intero lato sud dell’area, quello in cui si trova anche il cinema. Interdetta al transito anche la strada adiacente.

«Così ci creano un danno non indifferente – tuonano i commercianti che si affacciano con le loro attività su questo lato della piazza – soprattutto in un periodo come questo, nel pieno delle festività natalizie».

L’auspicio è che già nelle prossime ore la situazione possa essere riconsiderata, garantendo da un lato la sicurezza necessaria per le operazioni di riqualificazione della piazza e dall’altro la possibilità per residenti e attività commerciali di continuare a vivere e lavorare senza essere penalizzati e senza ulteriori disagi.