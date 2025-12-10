CIVITAVECCHIA – Momenti di grande paura e tensione si sono vissuti domenica pomeriggio intorno alle 17:30 in via Tarquinia, quando le urla disperate di una donna hanno attirato l’attenzione di una volante della Polizia in transito.

Gli agenti, immediatamente allertati dalla gravità della situazione e comprendendo che qualcuno era in evidente pericolo, hanno fermato l’auto di servizio e si sono precipitati verso il portone del condominio da cui provenivano le grida, pronti a intervenire senza esitazione.

Giunti sul posto, gli operatori si sono trovati davanti due uomini: uno dei due, visibilmente agitato e sotto l’effetto dell’alcol, aveva appena aggredito la compagna.

La situazione appariva già delicata e potenzialmente pericolosa.

Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di far ragionare l’uomo e calmarlo, quest’ultimo ha reagito in maniera aggressiva, spingendo gli operatori e cercando di fuggire per sottrarsi al controllo della Polizia.

Ne è nata una colluttazione piuttosto violenta, durante la quale l’aggressore, un cittadino rumeno che lavora su un peschereccio, ha persino tentato di sottrarre la pistola di ordinanza a uno degli agenti, aumentando il rischio per tutti i presenti.

Grazie all’intervento deciso e alla professionalità dei poliziotti, l’uomo è stato finalmente bloccato e arrestato, evitando il peggio e mettendo fine a una situazione potenzialmente drammatica.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato sottoposto alla direttissima e associato al carcere di Borgata Aurelia, mentre la donna, vittima dell’aggressione, è stata immediatamente messa in sicurezza e affidata alle cure necessarie.

L’intervento della Polizia ha dimostrato ancora una volta l’importanza della prontezza, della rapidità e del coraggio degli operatori di fronte a situazioni di emergenza, confermando quanto sia fondamentale il loro ruolo nella tutela dei cittadini e nella prevenzione di episodi di violenza domestica.

La vicenda sottolinea, inoltre, quanto sia cruciale per le forze dell’ordine riuscire a reagire tempestivamente, mantenendo la calma e l’autocontrollo anche di fronte a individui violenti e imprevedibili.