Domenica scorsa è stata una meravigliosa giornata di festa, con un evento storico a Civitavecchia: l’arrivo della fiamma olimpica per le Olimpiadi di Milano-Cortina. Centinaia e centinaia di cittadini hanno assediato le vie del centro, e delle zone che conducono alla Mediana, per non perdere l’attimo del passaggio della torcia di uno degli eventi principe del 2026.

Davvero tutto bello, con un retroscena da una parte simpatico e dall’altro che evidenza che qualche passo da fare ancora c’è. Tra le iniziative messe in piedi, c’è stata anche l’accensione di un braciere simbolico a largo Plebiscito, dinanzi a cittadini, ragazzi, bambini, sportivi ed autorità. Ebbene, a due giorni di distanza dall’evento, non abbiamo nessuna conoscenza su chi sia stato l’uomo, quasi sicuramente uno sportivo, che ha acceso la fiamma.

Abbiamo cercato ovunque, dalle pagine ufficiali di Milano-Cortina fino ai siti che hanno dato notizia dell’evento, oltre naturalmente a contattare direttamente le istituzioni cittadine e non solo. Niente da fare, nessuno lo sa. Ma resta una domanda da un milione da dollari su chi sia la persona che ha fatto una cosa che rimarrà a lungo come simbolo di Civitavecchia in ambito sportivo. E siccome nell’era dei social e della comunicazione a tutto tondo, può accadere che il lettore possa arrivare alla notizia prima di un giornalista, ci chiediamo: qualcuno è a conoscenza del nome del tedoforo protagonista a Civitavecchia?

