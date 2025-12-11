PHOTO
SANTA MARINELLA – I Carabinieri della stazione di Santa Marinella hanno arrestato un cittadino italiano di 33 anni a seguito di un’attività di controllo seguita da una perquisizione domiciliare.
Nel corso dell’operazione, i militari hanno rinvenuto 69 g di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 78 g di hashish, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una somma in contanti pari a 1.400 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio.
All’interno dell’abitazione sono stati inoltre trovati due televisori da 55 pollici, risultati oggetto di furto denunciato il 12 novembre scorso presso gli uffici della stessa stazione. La refurtiva è stata posta sotto sequestro in attesa di essere restituita ai legittimi proprietari.
Considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari, l’indagato deve intendersi innocente fino ad eventuale accertamento di colpevolezza, con sentenza definitiva.
