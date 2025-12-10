SANTA MARINELLA – Il Comune ha emesso una informativa per la modifica della raccolta dei rifiuti durante le festività natalizie e legate al Capodanno riguardanti esclusivamente le utenze domestiche. «Con la presente – si legge nell’atto comunale - si dispone la sottostante modifica della raccolta dei rifiuti per le festività natalizie e legate al Capodanno 2026 delle utenze domestiche, al fine di ottimizzare i passaggi da parte del personale addetto. Il ritiro del vetro di giovedì 25 dicembre nella zona Valdambrini, verrà effettuato martedì 23 dicembre. Il ritiro dell'umido di giovedì 25 dicembre non verrà effettuato e sarà recuperato sabato 27 dicembre su tutto il territorio comunale, per tutte le utenze domestiche. Il ritiro del vetro di giovedì 1° gennaio nella zona via IV Novembre e via delle Colonie, verrà effettuato martedì 30 dicembre. Il ritiro dell'umido di giovedì 1° gennaio non verrà effettuato e sarà recuperato sabato 3 gennaio su tutto il territorio comunale per le utenze domestiche. In caso di mancata osservanza dell'ordinanza, di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, è prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria da 50euro a 300euro, oltre all’addebito dei costi di smaltimento e rimozione dei rifiuti lasciati sul suolo pubblico. In caso di mancata osservanza degli orari di esposizione dei rifiuti, la sanzione prevista varia da 250euro a 300euro. Per eventuali chiarimenti è possibile recarsi presso l’Ecosportello della Gesam in Piazza Civitavecchia e contattare il numero verde 800774466”.

