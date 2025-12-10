SANTA MARINELLA – L’ufficio cultura ha allestito un ricco programma di appuntamenti che animeranno la città da oggi fino al 6 gennaio, offrendo momenti di condivisione, cultura, musica e divertimento per tutte le età. Tra le iniziative in programma, spettacoli per bambini, concerti di musica classica e gospel, mostre d’arte e fotografiche, presentazioni di libri, street band itineranti, mercatini natalizi e la tradizionale accensione dell’albero. Non mancheranno gli appuntamenti più attesi, come il Concerto di Capodanno in Piazza Trieste con Sara Jane Morris e Fulvio Tomaino Band, e l’arrivo della Befana il 6 gennaio in Piazza Civitavecchia. Il calendario è frutto della collaborazione tra associazioni locali, istituzioni culturali e realtà del territorio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico e sociale della città e offrire occasioni di incontro e festa in un clima di serenità e partecipazione. “Invitiamo tutta la cittadinanza – dicono dall’ufficio - a consultare il programma completo degli eventi e a prendere parte alle numerose iniziative che renderanno speciale il Natale a Santa Marinella. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’ufficio cultura del Comune o consultare i canali ufficiali”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA