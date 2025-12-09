SANTA MARINELLA – E’ scomparso nella notte per una grave malattia all’età di 48 anni, Stefano Ferri, molto conosciuto a Santa Marinella con il soprannome “Gangio” per aver prestato la sua esperienza come dirigente accompagnatore delle squadre di calcio del Santa Marinella.

Se n’è andato prematuramente dopo aver trascorso alcuni giorni all’ospedale di Civitavecchia.

In tantissimi che lo conoscevano e ne apprezzavano le sue doti di uomo; alla notizia della sua morte sono rimasti sconcertati visto che appena una settimana fa girava ancora per la città.

“Un amicone, a volte burbero ma sempre buono, sempre disponibile. Mancherà molto a chi lo conosceva ed ha avuto modo di apprezzarlo. Lascia la compagna Simona Piredda, tutti i familiari ed amici sgomenti. Lo ricordiamo con affetto e facciamo le nostre più sentite condoglianze a familiari ed amici stretti”, dice Stefano Marino.

Ma centinaia sono i messaggi di cordoglio verso i famigliari per l’addio prematuro di Stefano.

“Grazie per il tempo che ci hai dedicato, la pazienza e l’affetto con cui ci hai accompagnato. La nostra adolescenza è stata piena di pallone, risate e vittorie che non scorderemo mai. Come hai detto tu… erano proprio bei tempi. Porterò sempre nel cuore tutto questo e gli sfottò Roma-Lazio con Nino Marinangeli. Ciao Gancio fai un buon viaggio”, scrive un altro suo amico.

“Gancio stavolta con lo scherzo hai esagerato, non posso credere che non ci sarai più fuori al bar a dirmi a Massi che Lazietta ogni volta che perdeva. Riposa in pace ragazzo, siediti vicino ai buoni e tifa la tua amata Roma”, scrive Massimiliano.

Anche il Santa Marinella Calcio ha inviato una nota di cordoglio ai famigliari del giovane. “Ragazzo impagabile, ha dato tanto per i nostri colori. È una giornata molto triste per Santa Marinella. La città piange la morte prematura di Stefano Ferri, storico dirigente della squadra di calcio locale, molto conosciuto e stimato. Ciao Stefano, ci associamo al dolore delle famiglie Ferri e Bonifacio per la sua prematura scomparsa. Ragazzo impagabile, tifoso, dirigente e tuttofare, che tanto ha dato per i nostri colori. Stefano uno di noi”.

Il funerale di Stefano Ferri si svolgeranno mercoledì 10 dicembre alle 15 alla chiesa di San Giuseppe.

