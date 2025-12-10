PHOTO
Civitavecchia si prepara a tingersi di rosso per un appuntamento che unisce sport, solidarietà e spirito natalizio. Domenica 14 dicembre, con partenza alle 9.30 dal Ghetto e arrivo al Parco Martiri delle Foibe, si svolgerà “La Corsa dei Babbi Natale”, la camminata solidale organizzata per sostenere l’associazione Spazio Eira 2.0, impegnata nella realizzazione di progetti di inclusione lavorativa per ragazzi con disabilità.
L’iscrizione, dal costo di 10 euro, comprende un omaggio speciale: il classico cappello di Babbo Natale, che tutti i partecipanti dovranno indossare lungo il percorso, trasformando la città in una festosa scia natalizia in movimento. La manifestazione, pensata per famiglie, sportivi e semplici appassionati, vuole essere un momento di condivisione e vicinanza, una camminata che – come sottolineano gli organizzatori – “fa bene al cuore”.
