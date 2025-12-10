Ladispoli si prepara a vivere una giornata davvero speciale, che rimarrà nei ricordi per tutte le festività di fine anno. Domenica prossima, dalle 14.30 alle 16.30, il PalaSorbo ospiterà il Christmas Party 2K25, la grande festa di Natale del minibasket che, per la prima volta, riunirà sullo stesso parquet BKL Basket Ladispoli, San Michele Cerenova e Dinamo Ladispoli.

Un appuntamento che promette un’energia travolgente: centinaia di bambini, ragazzi, famiglie e allenatori riempiranno il palazzetto, trasformandolo in un unico grande cuore cestistico. Sarà un pomeriggio dedicato alla condivisione, alla passione e al puro divertimento, nel segno dei valori che rendono il basket uno sport speciale e capace di unire intere comunità.

Tra giochi, sorrisi e momenti di festa, il Christmas Party 2K25 si candida a diventare un evento memorabile, il modo migliore per salutare l’anno e rafforzare il legame tra le realtà cestistiche di Ladispoli e Cerenova. Un’occasione da vivere e ricordare.

