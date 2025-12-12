Social
venerdì, 12.12.2025
Cronaca
Porto, sequestrati 138 kg di cocaina
Cronaca

Lotta al bracconaggio ittico a tutela dell’ambiente marino e della sicurezza dei consumatori: Roan in azione sul litorale

Alta la guardia nel periodo natalizio. Sequestri di ricci e cefalopodi a Santa Marinella e Ladispoli
Alessandra Rosati
VETRALLA

Al Regno di Babbo Natale spazio alla solidarietà

In tanti hanno partecipato alla raccolta sangue voluta dall’Avis
SUTRI

Amori all’udienza di Papa Leone

Il sindaco viterbese a Roma insieme ai colleghi del direttivo Anci Lazio
Cronaca

“Dona un gesto d’amore” ... per la Caritas

L’associazione ladispolana tra i vincitori del bando internazionale con “#adottALMO”

Companion for Life 2025, c’è anche “Dammi la zampa”

Cronaca

TG +24 edizione 12 Dicembre 2025

Sicurezza

Truffe, i carabinieri incontrano i residenti

Appuntamento mercoledì prossimo al Sasso. Gubetti: «Occasione importante per prevenire un odioso fenomeno»
Opere pubbliche

Nel 2026 taglio del nastro della nuova mensa

Il refettorio accoglierà 150 bimbi della scuola “Ladispoli 1”
SORIANO NEL CIMINO

Parte il progetto di valorizzazione artistica dei monumenti

L’iniziativa prevede l’installazione di impianti di illuminazione scenografica su edifici storici
