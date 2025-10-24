Dopo la surreale partita di sabato scorso contro gli Asiago Vipers, che darà molto lavoro ai giudici sportivi e al procuratore federale, l'hockey in line di serie A torna in campo.

Al PalaMercuri alle 20 per la quinta giornata di serie A arriva il Cittadella Hockey, compagine da anni ai vertici della serie A e con in formazione molti giocatori esperti e di serie A su cui brilla la stella dell'attaccante finlandese Sihvonen.

Gli Snipers TECNOALT sono chiamati a togliersi di dosso le scorie negative dello scorso match, giocato più fuori dal campo che in campo, e a fornire una prestazione convincente contro una delle formazioni di vertice della serie A.

«Non sarà una sfida facile - afferma il presidente Valentini - ma la mia premura è che i ragazzi pensino solo a giocare e non pensino ai brutti fatti di sabato scorso. Cittadella è una squadra forte, fisica, e che ha alcuni elementi di spicco che sono fra i più forti della serie A. Il nostro ambiente è inevitabilmente scosso da quanto accaduto sette giorni fa ma come dirigenza li abbiamo rassicurati che li stiamo tutelando: noi pensiamo agli avvenimenti fuori campo, loro devono pensare solo a giocare. Sono convinto che ne uscirà fuori una bella partita».

I convocati: Eugenia Pompanin, Stefano Travaglione, Gianmarco Novelli, Alberto Faravelli, Manuel Fabrizi, Michelangelo Tranquilli, Luca ed Elia Tranquilli, Alessandro De Fazi, Daniele Ceccotti, Francesco Taglioni, Marco Stefani, Ruggero e Bernardo Meconi. Allenatrice: Martina Gavazzi.