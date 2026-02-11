Vince tra le mura amiche senza esitazioni Santa Marinella che prosegue nella striscia positiva con la quarta vittoria per 63-28 contro Atletico San Lorenzo.

Le ragazze di Coach Precetti partono subito forte e prendono un vantaggio importante subito nel primo quarto, con una difesa attenta e un buon attacco che non lascia alle ospiti margini di ripresa. La partita prosegue con lo stesso ritmo e non c’è possibilità di recuperare per la compagine romana che pur provando non riesce a rientrare in partita.

Una buona prova per le tirreniche che si godono la vittoria insieme al pubblico numeroso.

La prossima sfida per il Santa Marinella è prevista per sabato 14 febbraio sul campo del Montesacro Roma 1987 alle ore 18:00.

Parziali: 21-1; 13-8; 18-9; 11-10

S. Marinella Basket:Caccamo 6, Del Vecchio 6, Spirito 11, Terenzi6, Pennesi 10,Gallassi 9, Casciani8, Moretti 5, Maggi, Zagaroskaia, Bronzolino 2, Rogani ne.All. Precetti, Ass. Colucci.

