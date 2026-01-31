Alessio Giordano

Sfida delicatissima questa mattina al W3 Stadium, dove alle ore 11 va in scena W3 Maccarese–Aurelia Antica Aurelio, match valido per la 23esima giornata del girone A di Eccellenza. Novanta minuti dal peso specifico enorme, con in palio punti fondamentali nella corsa salvezza.

I padroni di casa, allenati da mister Di Giovanni, si presentano all’appuntamento da terz’ultimi in classifica. La W3 Maccarese è chiamata a reagire dopo la sconfitta di misura per 1-0 rimediata sul campo della Viterbese, un ko che ha rallentato la rincorsa alle posizioni più tranquille. Davanti al proprio pubblico, i bianconeri cercheranno una prestazione concreta e determinata per tornare a fare punti e dare continuità al lavoro svolto in settimana.

Situazione ancora più complicata per l’Aurelia Antica Aurelio, fanalino di coda del campionato. Gli ospiti arrivano dalla sconfitta casalinga per 2-0 contro i Monti Prenestini e sono chiamati a un vero e proprio cambio di passo per riaccendere le speranze di salvezza. Servirà una prova di orgoglio e compattezza per provare a strappare un risultato positivo su un campo difficile. Il contesto è quello di una classica sfida da “dentro o fuori”, dove tensione, intensità e attenzione ai dettagli faranno la differenza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA