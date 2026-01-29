CIVITAVECCHIA – A distanza di mesi dai primi annunci, la linea dura dell’amministrazione comunale contro l’inciviltà ambientale vuole passare dalle parole ai fatti. Ancora una volta la Ficoncella torna sotto i riflettori, ma stavolta il messaggio è chiaro: chi sporca verrà individuato e sanzionato.

Lo ha ribadito, attraverso uno sfogo affidato ai social, l’assessore all’Ambiente Stefano Giannini, che ha pubblicato due foto della discarica abusiva e un fermo immagine del video che immortala lo scarico dei rifiuti. «I geni del crimine che scaricano calcinacci alla Ficoncella. Abbiamo immagini, video, targa della macchina. Ora ci divertiamo. Che sia di monito agli incivili che non meritano la nostra città», ha scritto senza mezzi termini.

Un messaggio diretto, che conferma la volontà dell’amministrazione di non tollerare più questo tipo di comportamenti. Csp interverrà nelle prossime ore per bonificare e ripulire la zona, mentre sono in corso gli accertamenti per risalire ai responsabili, già individuati grazie alle immagini raccolte. Per loro si profila una multa salata, come previsto dai regolamenti vigenti.