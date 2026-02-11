Alessandro Serrentino è ufficialmente un giocatore della Cpc Centumcellae. Oggi era il giorno atteso per il pronunciamento degli organi giuridici della Federnuoto. Ma di pronunciamenti non ce ne sono stati, perché la Nc, che deteneva il cartellino del portiere, ha ritirato la sua opposizione per carenza di interesse.

La storia era partita qualche settimana fa, quando Serrentino aveva manifestato l’ipotesi di svincolarsi, dopo aver preso la decisione di non giocare più per la Nc, che non lo aveva convocato per le prime quattro partite del campionato di serie C.

Per lui era arrivata la proposta della Cpc Centumcellae e la società biancorossa era riuscita, in un primo momento, a tesserare provvisoriamente il ragazzo di origini romane, in attesa del pronunciamento, che, come abbiamo detto, di fatto non c’è stato. Quindi Serrentino, seguito dall’avvocato Fabrizio Guarnieri, potrà svolgere tranquillamente l’intero campionato con la squadra allenata da Simone Feoli.

