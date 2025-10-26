Convincente vittoria del Santa Marinella nella gara giocata al “Fronti” contro il Pianoscarano. I tirrenici, reduci dal successo sul campo del Ladispoli, si sono imposti per 1-0 grazie al gol messo a segno al 30' del primo tempo da Astorelli. I padroni di casa hanno dato vita ad una bella prestazione, contro una formazione che veniva da quattro successi e una sconfitta. Nei primi 15 minuti i viterbesi fanno vedere di che pasta sono fatti e costringono i locali e restare coperti. Ma dopo il primo squillo di tromba di Cerroni che al 13' colpisce la traversa, capiscono che non è il caso di osare troppo e si mettono sulla difensiva. Al 15' il Santa Marinella sfiora il vantaggio con Astorelli ma il pallone viene respinto sulla linea da un difensore ospite. Al 20' ci prova Cerroni che manca una grande occasione sottomisura. Al 30' il gol. Astorelli prende palla sulla trequarti, si libera di due avversari, entra in area e da posizione favorevole batte Morciano con un rasoterra angolato. Nella ripresa il tema della partita con cambia e al 17' il Santa Marinella reclama un rigore per un intervento in area poco ortodosso di Morciano su Astorelli. Il Pianoscarano però reagisce e inizia a pressare gli avversari nella loro metà campo senza però creare grossi problemi alla retroguardia di casa. Finisce quindi 1-0 per i rossoblu che con questi tre punti compiono un bel salto in classifica posizionandosi al settimo posto.

«Vincere una partita per 1-0 con la rete del nostro 2007 Astorelli al quale faccio i miei complimenti perché ha fatto veramente una prestazione di alto livello come tutto il Santa Marinella, è motivo di soddisfazione - afferma a fine partita mister Fracassa - oggi (ieri, ndr) abbiamo impattato la gara con l'approccio giusto e con la giusta cattiveria. Siamo stati padroni del campo per tutta la prima frazione e potevamo fare il colpo del due a zero in diverse occasioni, sempre con Astorelli e Cerroni. Quindi è stato un buon Santa Marinella. Poi, ovviamente, era normale che il Pianoscarano venisse fuori nel secondo tempo, ma siamo stati bravi a difenderci con ordine, con cattiveria e poi con molta esperienza l'abbiamo portata a casa. È sempre complicato vincere le gare, le squadre sono tutte attrezzate però noi veniamo da un buon momento. Bisogna continuare a lavorare. Adesso ci godiamo questa seconda vittoria consecutiva e senza prendere gol che è la cosa fondamentale. Contineremo a lavorare per preparare la trasferta di domenica a Capranica che sarà un altro ostacolo molto duro».

