Riscatto è la parola d’ordine che accompagna il Cerveteri nella trasferta sul campo dell’Atletico Capranica, in programma domenica alle 15. Una sfida complicata per la formazione di Marco Ferretti, costretta a fare i conti con un’emergenza pesante: assenti Ciaccia, Tancredi, Ardel, Polucci e Patrascu.

Nonostante una classifica che potrebbe trarre in inganno, l’impegno contro i viterbesi si preannuncia tutt’altro che semplice. L’Atletico Capranica, infatti, è pienamente invischiato nella zona retrocessione e ha l’obbligo di vincere per provare a uscire dalle sabbie mobili.

Intanto la dirigenza verdeazzurra è al lavoro sul mercato: potrebbe arrivare a breve un attaccante per rinforzare un reparto che finora ha mostrato un rendimento altalenante. A fare il punto della situazione è il direttore sportivo Scotti:

«L’ambiente non è demotivato, la squadra si è allenata con grande impegno. Spero che le due sconfitte non abbiano inciso sul piano morale. A Capranica troveremo una squadra affamata di risultati, che deve salvarsi e iniziare a fare punti pesanti. Noi vogliamo lasciarci alle spalle la sfortuna: mi auguro che arrivi un bel risultato e soprattutto una risposta importante da parte del gruppo».

Al seguito del Cerveteri non mancherà il supporto dei tifosi, che anche in trasferta sono pronti a garantire, come sempre, il loro prezioso contributo.

