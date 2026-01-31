La Futsal Academy risponde presente e lo fa nel modo migliore possibile nella lotta al vertice del girone E. Al Pala De Angelis di Santa Marinella, casa dei rossoblù, i civitavecchiesi superano con un netto 11-2 il Mirafin e tornano al successo dopo due pareggi consecutivi, rilanciando con forza la propria candidatura ai vertici del campionato di Serie B, girone E. Una vittoria che permette alla squadra di Vincenzo Di Gabriele di salire momentaneamente al secondo posto, a ridosso della vetta della classifica.

I rossoblù partono fortissimo e mettono subito in chiaro le cose. Dopo un’occasione iniziale, al 3’ Cavedal sblocca il match con uno splendido diagonale, per poi raddoppiare due minuti più tardi sfruttando al meglio una punizione. La Futsal Academy gioca sul velluto: il triangolo Proietti-Santoro sfiora il gol, ma è solo il preludio al tris firmato da Santomassimo al 10’, lesto a ribadire in rete un’azione ben costruita. Passa appena un minuto e Santoro colpisce in contropiede con un preciso diagonale basso, trovando poi la doppietta personale al 12’ su assist di Proietti. Al 14’ arriva anche la firma di Proietti, servito da Pietrantozzi, mentre nel finale di primo tempo Riccitelli trova il gol da oltre 25 metri approfittando del portiere di movimento avversario: si va all’intervallo sul 7-0.

Nella ripresa il Mirafin prova a reagire con due reti ravvicinate, ma la Futsal Academy non si scompone. Santomassimo segna ancora da lontano su situazione di portiere di movimento, poi Di Eugenio e addirittura Tartabini, con un incredibile gol da porta a porta, allungano definitivamente. A chiudere i conti è ancora Riccitelli, per l’11-2 finale.

Una prestazione dominante per Santomassimo e compagni, che confermano un campionato fin qui fantastico e restano pienamente in zona playoff, con lo sguardo fisso sulla vetta.

«Siamo stati molto bravi a far diventare semplice questa partita – afferma Emanuele Santoro – non era per niente facile. Dal primo minuto abbiamo messo le cose in chiaro, mettendoci la giusta carica. L’abbiamo chiusa al primo tempo, prova perfetta di tutti i ragazzi. Dobbiamo arrivare fino alla fine per continuare a lottare per vincere questo campionato, ormai è l’obiettivo che ci siamo posti. Vogliamo provarci, non possiamo più tirarci indietro. Dobbiamo continuare ad allenarci come stiamo facendo, siamo veramente forti».

«Dopo tanto tempo, sono riuscito ad avere un po’ di minutaggio – spiega Lorenzo Pietrantozzi - è la prima partita dove gioco per più di 50 secondi. È stata una bella emozione, mi ero dimenticato queste sensazioni. La squadra sta facendo benissimo. Mi devo far trovare pronto per dare il mio contributo e tenere alto il livello proposto dalla squadra, compresi i nuovi innesti. Cosa potremo fare lo vedremo giornata per giornata, punteremo anche alla Coppa che ora inizierà. La forza di questa squadra è il gruppo, è fantastico ed i compagni non mi hanno fatto pesare questa mia assenza dai campi».

