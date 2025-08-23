Con una cerimonia che si è tenuta a Tivoli, sono stati redatti i gironi di Promozione. Come era logico che fosse, poche cose sono cambiate nel girone A rispetto alla scorsa stagione, se non l’ingresso di due squadre retrocesse dall’Eccellenza e cioè il Ladispoli e il Fiumicino.

«Siamo tornati alla formula con diciotto squadre – commenta a caldo mister Fracassa - erano tanti anni che non avevamo questo standard e secondo me è l'ideale. Sono un po' meravigliato per l'esclusione dal girone di tutte le squadre di Ostia, cioè Ostia Antica, Pescatori, Morandi, Palocco e Longarina che stavano tutte nel girone A l'anno scorso, e non hanno inserito il Fregene Maccarese. Per quanto riguarda il nuovo girone di Promozione, io penso che sono state inserite delle squadre un po' a sorpresa, come l'Olympus che è una società giovane della Capitale che ha veramente un buon organico, con giocatori di esperienza. L'anno scorso sono arrivati nei play-off.

Quindi è una squadra veramente di livello, e poi ci sono tutte le viterbesi, Atletico Capranica, Atletico Cimina, Canale Monterano, e l'Urbetevere che era tanto tempo che non stava in questo girone, anche loro diciamo che sono delle esordienti che però daranno filo da torcere. Vedo nella griglia delle squadre top, il Tolfa, poi il Fiumicino che è una squadra che ha una sua identità da tanti anni e c'è stato anche il ritorno dell'attaccante Forcina. Stanno costruendo questo gruppo da diversi mesi per ritornare in Eccellenza, quindi ci sarà ancora molta competizione e poi nel litorale, a scendere, abbiamo come di consueto il Tarquinia, la Nuova Pescia Romana, il Ladispoli che sicuramente sarà una squadra molto importante perché ha preso molto dal Grifone Gialloverde dell'anno scorso.

Ecco mi aspetto un campionato veramente bello e competitivo. La prima gara la giocheremo contro il Duepigreco fuori casa e la domenica successiva ospiteremo il Borgo Palidoro. Per cui dobbiamo prepararci subito per far bene, perché vogliamo partire col piede giusto. Questo è fondamentale per noi, per il Santa Marinella, per la nuova stagione».

