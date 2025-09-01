La San Giorgio Pallavolo è lieta di annunciare il rinnovo della partnership con BeLieve-Forma e Benessere, realtà consolidata che per il terzo anno consecutivo affiancherà il club nel suo percorso valoriale. Il centro estetico in questione, con sede nel territorio, si distingue per la qualità dei trattamenti proposti e per l’attenzione a risultati naturali e duraturi, ponendo sempre al centro la valorizzazione della persona. Una filosofia che si sposa perfettamente con i valori della compagine: crescita, cura ed equilibrio, dentro e fuori dal campo. La San Giorgio è una società storica di Maccarese, fondata nel 1977, e da oltre quattro decenni rappresenta un punto di riferimento per la pratica pallavolistica giovanile e amatoriale. La sua lunga tradizione si fonda sull'impegno per l’educazione, la promozione dello sport e il radicamento nel tessuto sociale. La conferma di questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete solida e virtuosa, dove le eccellenze locali si sostengono e crescono insieme.

