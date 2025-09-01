Mentre la preparazione atletica è cominciata ormai per tutti, le quattro società del comprensorio che parteciperanno al prossimo campionato di serie C2 attendono di conoscere il loro destino.

Non ci sarà da aspettare molto, perché sabato ci sarà la Festa dei Calendari, evento divenuto ormai classico anche nel mondo del calcio a 5 regionale. L’evento si terrà alle 10.30 all’hotel Capannelle Appia Antica di Roma. Tanta la voglia di conoscere le novità per le realtà locali, che sono diventate quattro dopo la promozione dell’Evergreen e la retrocessione del Santa Severa, le quali faranno compagnia alle due società già presenti, ovvero Atletico Civitavecchia e Quartiere Campo dell’Oro.

Nelle scorse settimane sono circolate ipotesi che parlavano di una possibile divisione delle realtà locali, con qualcuna che sarebbe stata potuta inserire nel girone romano. Ma, considerando le poche compagini dall’alto Lazio, si tratta di un’eventualità che, molto probabilmente, non sarà presa in considerazione. Da capire, invece, se effettivamente ci sarà un girone del venerdì, ovvero con sole squadre che giocheranno in quel giorno.

@RIPRODUZIONE RISERVATA