Damiano Rizzo si è qualificato alla finale degli Europei giovanili per la categoria oltre i 90 kg nella manifestazione in corso di svolgimento in Montenegro, per la precisione a Budva. In semifinale a vincere è stato il civitavecchiese, che si è imposto nei confronti dell’ucraino Pikhur, al termine dei tre round da un minuto e mezzo.

Braccia al cielo meritate per il “cocco” di papà Angelo e di zio Alberto, che ha meritato il successo non per le qualità tecniche e fisiche, ma per quelle mentali, perché ha saputo approcciare l’incontro con intelligenza, dando sempre una distanza lunga all’avversario, grazie alle maggiori leve, e non permettendo all’ucraino di avvicinarlo, se non in alcuni scambi dell’ultimo segmento di match. Quindi un Rizzo non spettacolare, ma decisamente cinico. E stasera ci sarà la finale della competizione, che vedrà il Grizzly Junior affrontare il bulgaro Genov alle 19.40, con diretta su Youtube.

«Una grande soddisfazione per tutta Civitavecchia – dichiara il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico - ed ovviamente per l’amministrazione comunale tutta. Oggi sul ring di Budva c’è un ragazzo che porta con sé il lavoro, il sacrificio e la passione di un’intera città. Damiano Rizzo è in finale agli Europei Youth di pugilato, e già questo basta per rendere orgogliosa Civitavecchia».

@RIPRODUZIONE RISERVATA