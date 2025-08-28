Continua la collaborazione tra la Csl Soccer del presidente Marco La Camera e il Bayern Monaco settore Camp. Martedì scorso i tedeschi sono scesi dalla nave Aida al porto e sono stati "ospitati" dal Dlf per svolgere allenamenti e confronti con i ragazzi del cammp del presidente dell’Artù, Riccardo Pieri.

Nella mattinata i ragazzi bavaresi si sono confrontati con i ragazzi dell’Artù in partite confronto basati sul divertimento e sull'aggregazione sociale, mentre nel pomeriggio hanno svolto un classico allenamento. Soddisfazione del presidente Marco La Camera, il quale ci tiene a ringraziare il presidente del Dlf, Umberto Bramucci, e tutto il suo entourage per aver ospitato gratuitamente l'evento, il presidente Riccardo Pieri e il suo staff per la disponibilità, la professionalità e l'organizzazione del Bayern Monaco Camp, che l'anno prossimo continuerà a transitare nella nostra città.

