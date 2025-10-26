Sabato ricco di emozioni per le formazioni locali impegnate nel campionato di Serie C2, girone B. Ovviamente la scena se l’è presa quanto accaduto nella zona a monte di Civitavecchia. Il Quartiere Campo dell’Oro conquista il derby cittadino battendo l’Atletico Civitavecchia per 2-1 al San Liborio Stadium, in una sfida combattuta e ricca di colpi di scena, con una splendida cornice di pubblico sugli spalti, a sostenere le due squadre scese in campo.

I gialloverdi di Umberto Di Maio trovano il successo grazie a Pernelli, autentico protagonista del match con una doppietta: prima il gol del pareggio al 15° della ripresa, poi la rete decisiva allo scadere che fa esplodere la festa del Qco, con tanto di fuochi d’artificio finali. L’Atletico di Andrea Consalvo era passato in vantaggio al 19° del primo tempo con Smeraglia, bravo a sfruttare uno schema da corner, e aveva sfiorato più volte il raddoppio con Leone e Todaro, trovando però sulla propria strada un super Di Giovanni, decisivo con diversi interventi. Nel finale i gialloblù tentano il tutto per tutto col portiere di movimento, ma vengono puniti in contropiede.

«Sono davvero contento dei miei ragazzi – ha commentato Di Maio – soprattutto nel secondo tempo abbiamo comandato il gioco e meritato di vincere. Dedichiamo la vittoria a Marco».

«Usciamo sconfitti in un derby – dichiarano dall’Atletico - che sarebbe rimasto inchiodato sul pari fino a lunedì...solo per aver cercato di vincere con il portiere di movimento negli ultimi secondi di gara. Sembra un paradosso, ma è la mentalità che mister Andrea Consalvo sta cercando di trasmettere anche in provincia. Complimenti a tutti i protagonisti in campo».

All’Arena Cosimi, invece, pareggio spettacolare tra Evergreen e Canottieri Lazio, che era capolista del girone. Finisce 3-3 dopo una partita di grande intensità e qualità. I gialloblù di Fabrizio Fattori, nonostante le numerose assenze (ben sette giocatori fuori), offrono una prova di carattere e mettono in seria difficoltà i biancocelesti, portandosi sul 3-1 grazie ai gol di Spinelli, Mojoli e Verde. Nel finale arriva la rimonta dei romani, ma l’Evergreen spreca la clamorosa palla del 4-3 con Mojoli, che colpisce il palo interno a porta vuota. «Abbiamo fatto una grande partita – ha dichiarato Fattori – sono orgoglioso dei ragazzi e del terzo portiere Pierini, che si è fatto trovare pronto».

Niente da fare, invece, per il Santa Severa Futsal, sconfitto 3-0 sul campo del Real Fiumicino. I neroverdi di David Dell’Università, reduci dal primo successo stagionale, non riescono a dare continuità ai propri risultati e si arrendono a un avversario più cinico. Dopo un buon primo tempo chiuso sullo 0-0, i locali passano nella ripresa e chiudono i conti con una punizione e un gol a porta sguarnita.

«Primo tempo fatto benissimo – ha commentato mister Dell’Università – ci è mancato solo il gol. Poi loro l’hanno sbloccata, noi abbiamo fallito il pareggio sulla linea e alla fine abbiamo preso il terzo. Bravi comunque i ragazzi, anche con tante assenze hanno lottato col coltello tra i denti».

Un sabato dunque con emozioni contrastanti per le squadre del comprensorio: esulta il Quartiere, sorride l’Evergreen, mentre il Santa Severa è chiamato a reagire per risalire la classifica, con l’Atletico che saggia l’amaro per una sconfitta proprio all’epilogo.

