Potrebbe essersi finalmente sbloccata la situazione legata al nuovo PalaGrammatico, che sorgerà a San Liborio. Nei giorni scorsi sono tornati a comparire tecnici ed operai, che sono entrati all’interno del cantiere per fare le prime valutazioni in vista degli interventi che dovrebbero ripartire e sarebbe stata effettuata già qualche operazione.

Al momento nessuna conferma del Comune, ma sembra essere la sensazione che tutto potrebbe essere stato risolto, anche dopo l’annuncio dell’assessore all’Urbanistica D’Antò, il quale aveva parlato dell’approvazione della delibera di giunta in questo senso. Va ricordato che il cantiere è fermo sin da maggio 2024, quando gli interventi erano stati fermati per via degli errori commessi in fase di progettazione, che hanno costretto il Comune a dover ripetere l’intero iter.

