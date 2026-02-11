Se l’appetito vien mangiando chissà che Francesca Lollobrigida non faccia altre scorpacciate di medaglie. E domani, per la campionessa olimpica di Ladispoli, ecco una prova da mille e una notte. Sperare in qualche di buono è lecito. Intanto perché la 35enne dell’Aeronautica Militare è fresca vincitrice dell’oro nella 3.000 di pattinaggio di velocità sul ghiaccio. Ma poi anche perché nel 2025, in Norvegia, sui 5.000 si era laureata campionessa del mondo. E ora, appunto, si correrà sui 5.000 metri allo Speed Skating Stadium di Milano (giovedì ore 16.30). Lollobrigida avrà una settimana di tempo per preparare altre due gare. Il 20 febbraio la 1.500 e il giorno dopo la mass start a chiudere, molto probabilmente, la sua avventura in una Olimpiade. Intanto si gode il momento, la famiglia, soprattutto il piccolo Tommaso. E con la testa spensierata, si sa, uno sportivo può correre anche più veloce.

