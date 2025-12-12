PHOTO
Grande soddisfazione in casa Nuotatori Civitavecchiesi: nelle Top 10 Master Mondiali ed Europee della passata stagione – che raccolgono i migliori dieci tempi per categoria e stile – compaiono in bella evidenza Michela D’Amico nella categoria M50 e Simone Ciancarini nella M45.
L’ondina civitavecchiese trova spazio nelle classifiche europee negli 800 stile libero sia in vasca lunga, dove conquista il 5° posto, sia in vasca corta, dove si colloca al 7° posto. Ottimo piazzamento anche nei 1500 stile libero, dove si conferma nuovamente 5ª.
A livello mondiale, la D’Amico chiude all’8° posto negli 800 stile libero in vasca lunga e ancora all’8° posto nei 1500 stile libero in vasca corta.
Brillanti risultati anche per Simone Ciancarini: nelle classifiche europee in vasca corta centra un prestigioso 2° posto nei 50 delfino e un altro 2° posto nei 100 misti. Nelle Top 10 mondiali in vasca corta, il tritone civitavecchiese si piazza invece 9° nei 50 farfalla e addirittura 3° nei 100 misti.
«Ottimi risultati – commenta il tecnico Marcello Jacopucci –. Fa sempre piacere vedere gli sforzi quotidiani degli atleti ripagati da prestazioni di questo livello. Peccato solo che in quella stagione Maurizio Valiserra fosse in recupero da un infortunio: altrimenti avremmo probabilmente portato un terzo atleta nelle classifiche».
Grande soddisfazione anche per la presidente Federica Feoli, che si congratula non solo con Michela e Simone, ma con tutti gli atleti della Nuotatori Civitavecchiesi, ricordando come, nella stagione in questione, ognuno di loro abbia conquistato almeno un titolo regionale.
