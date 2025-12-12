In un momento storico in cui il tennis è fiore all’occhiello come non lo è mai stato prima dell’Italia, nonostante i grandi campioni avuti in passato, anche Civitavecchia e comprensorio cavalcano l’entusiasmo portato dal talento di Sinner e degli altri giocatori azzurri che stanno dominando, oltre la classifica Atp, anche in Coppa Davis. Il richiamo di questo bellissimo sport ha infatti “gonfiato” i numeri dei partecipanti ai vari tornei. Una limpida testimonianza di ciò sono le iscrizioni al terzo campionato a squadre del Club Tennis Tour: circa 250 amatori appartenenti ai circoli di Tennis Club 88, Dlf Civitavecchia e Sporting Club Santa Marinella; i quali stanno ospitando le partite della manifestazione. Il campionato, iniziato domenica 9 novembre, come si evince dai numeri ha un importante richiamo e durerà tutto l’inverno.

