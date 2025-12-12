La seconda giornata di serie B mette in calendario un esordio casalingo che di questa parola non ha davvero nulla. Alle 17.30 la Nc riceverà alla piscina di Anzio l’Italica, squadra che in estate ha acquisito il titolo dalla Roma Waterpolo e che al debutto ha perso nettamente. In realtà, però, ci sarebbe da considerare il condizionale per quanto riguarda la formazione ora diretta dal presidente-allenatore Marco Pagliarini.

Nonostante il comunicato della scorsa settimana, non sono giunte notizie su quanti e chi sono i giocatori che fanno parte della rosa, né se è tutto ok per quanto riguarda il settore giovanile, oppure se ci sono problemi di penalizzazioni. Tentare di descrivere questo incontro sotto il profilo meramente agonistico risulta un esercizio stilistico fine a sé stesso, con la speranza che presto si possano tornare a vivere giorni migliori. Nc-Italica sarà arbitrata da Marco Riviezzo di Roma.

