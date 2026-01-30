Il Leopard Circuit Viterbo ha ufficializzato il calendario gare 2026, segnando un nuovo passo in avanti rispetto alla stagione 2025 sia in termini di prestigio degli eventi sia per l’impatto previsto sul territorio. La stagione prenderà il via già a febbraio e si svilupperà lungo tutto l’anno, ospitando le competizioni più importanti del panorama nazionale e internazionale del karting, tra cui appuntamenti WSK, Rok Cup Italia, Campionato Italiano ACI Karting e la FIA Karting World Cup, che porterà a Viterbo team e piloti da tutto il mondo. «Siamo fieri del calendario ufficiale 2026 – spiegano dalla direzione del circuito – perché rappresenta una crescita concreta rispetto allo scorso anno. Per questa stagione prevediamo oltre 20.000 presenze tra piloti, staff, accompagnatori e appassionati provenienti dall’estero e da tutta Italia. La nostra volontà è continuare a crescere e investire sul territorio: questo è lo spirito Leopard». Un afflusso che avrà ricadute significative sull’economia locale, in particolare per il settore terziario. Strutture ricettive, ristorazione, commercio e servizi della provincia di Viterbo saranno coinvolti in modo diretto durante i numerosi weekend di gara, rafforzando il legame tra sport motoristico e sviluppo territoriale. Accanto al calendario sportivo, il Leopard Circuit Viterbo prosegue anche il proprio percorso di potenziamento delle infrastrutture. Il paddock è stato ampliato per migliorare l’accoglienza dei team e, tra le principali novità del 2026, è prevista l’apertura di un nuovo locale con una capienza di circa 300 persone, dotato di terrazza panoramica e sky box affacciati sulla pista. Il nuovo spazio, che sarà aperto anche al pubblico, permetterà di seguire le competizioni da una posizione privilegiata e di vivere il circuito anche al di fuori delle giornate di gara. La data di inaugurazione sarà comunicata nelle prossime settimane. Con il calendario 2026, il Leopard Circuit Viterbo si conferma così non solo come realtà sportiva di primo piano, ma anche come elemento strategico per la promozione e la valorizzazione dell’intero territorio viterbese.