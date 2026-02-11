Arrivato il primo titolo della stagione in casa Cv Volley: l'Under 18 Femminile solleva la coppa d'argento.

Le giovanissime atlete, un gruppo formato da ragazze dai 13 ai 17 anni, si sono laureate vice campionesse territoriali nel campionato Under 18.

Il primo posto sfiorato e perso al tie break contro VBC Viterbo Blu presso il Palazzetto dello Sport di Tarquinia ha fatto vivere al cardiopalma l'esperienza della finale alle giovani atlete, che hanno comunque giocato al meglio delle proprie abilità, affidandosi alla guida che le ha accompagnate fin da settembre con Cristiano Cesarini come head coach e secondo Gianluca Papa e la dirigente Antonella Romiti.

«Sono orgoglioso delle atlete di questo gruppo che hanno espresso un'ottima pallavolo nelle final four, nonché in semifinale e nella finale persa per un soffio contro la squadra avversaria che aveva in campo tutte atlete di 17 anni - afferma l'allenatore Cristiano Cesarini - Abbiamo assistito ad una prestazione eccezionale, frutto di una squadra coesa e solida che ha dato lustro alla nostra società.

Tanti complimenti anche alle atlete dalla VBC Viterbo, molte delle quali ho avuto modo di seguire personalmente nelle scorse stagioni attraverso il progetto congiunto VolleySì. Abbiamo potuto giocare la finale in un ambiente dove il fair play è stato indiscusso, e per questo ringrazio entrambe le squadre, il pubblico e i tecnici e dirigenti di entrambe le società. È stata una vera festa dello sport e questo purtroppo non è sempre scontato».

La squadra: Althea Bacci, Anna Gagliarducci, Aurora Galletta, Aurora Remondini, Emma Meccariello, Aurora Di Cicco, Giorgia Verde, Giulia Sergi, Nina De Vanni, Noemi Pasquino, Noemi Picciau, Rachele Caponero, Sara Alessandro e Sofia Mignanti.

