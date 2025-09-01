Cambiamento di data e di luogo per l’attesissimo match di Michael Magnesi, che salirà sul ring per la semifinale del Mondiale Wbc dei pesi Superpiuma contro lo statunitense di origini filippine Mark Magsayo. Ad annunciarlo è direttamente la Federpugilato, che fa sapere che ci sono state delle modifiche rispetto a quanto riferito solo qualche giorno fa. Il combattimento era previsto, in origine, il prossimo 29 ottobre a Manila, nelle Filippine, ma è stato rinviato a dicembre, con giorno da definire, a Las Vegas.

Il vincitore del match avrà la possibilità di affrontare il campione in carica Gold, che al momento è O’Shaquie Foster, che il prossimo 25 ottobre se la vedrà, nella sua difesa volontaria, contro Stephen Fulton. Intanto proseguono gli allenamenti per Lone Wolf, seguito, come sempre, dal maestro Gesumino Aglioti e dal preparatore atletico Silvio Branco, con l’equipe di Magnesi che avrà più tempo a disposizione per preparare questo combattimento che potrebbe dare un’ulteriore svolta alla carriera del Lupo Solitario.

