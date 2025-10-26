Un traguardo che profuma di impresa e che fa ben sperare per il futuro. Damiano Rizzo è il vicecampione continentale U15, dopo aver conquistato una splendida medaglia d’argento ai Campionati Europei di Budva, in Montenegro. Nella finale dei +90 kg, il giovane pugile civitavecchiese ha affrontato con coraggio e determinazione il bulgaro Nagov, cedendo solo ai punti (0-5) al termine di un match combattuto e di grande intensità.

Un risultato eccezionale che lo consacra tra i migliori pugili giovani del continente e riempie d’orgoglio Civitavecchia, dove la boxe, e non ci sarebbe neanche bisogno di dirlo, è tradizione e passione.

«A nome del Sindaco Marco Piendibene e di tutta l’Amministrazione Comunale – si legge nella nota ufficiale del delegato allo Sport, Patrizio Pacifico – esprimiamo il nostro più profondo orgoglio per Damiano, esempio di dedizione, umiltà e talento». Il percorso di Damiano è stato impeccabile fin dalle prime fasi del torneo.

Dopo aver superato i quarti con autorità, il giovane atleta della Boxe Rizzo ha conquistato la semifinale battendo l’ucraino Pikhur, al termine di tre round intensi. Una vittoria frutto di lucidità e intelligenza tattica: Rizzo ha saputo gestire la distanza, sfruttare le leve più lunghe e non concedere spazio all’avversario, dimostrando una maturità tecnica sorprendente per la sua età.

Allenato dal padre Angelo e dallo zio Alberto, che lo seguono sin dagli esordi, Damiano è cresciuto nel segno della famiglia, del sacrificio e della passione per la noble art. L’argento europeo rappresenta per lui non un punto d’arrivo, ma l’inizio di un percorso che promette grandi soddisfazioni.

Oggi Damiano Rizzo è sempre più un personaggio che sta facendo strada nel contesto dello sport cittadino e non solo. Non è arrivato l’oro, ma sicuramente ci sono tante base per provare a costruire un futuro da protagonista. Un ragazzo che con coraggio ha portato in alto il nome dell’Italia e della sua città. Un Grizzly sul ring, ma con il cuore grande di chi sa che il successo si costruisce giorno dopo giorno.

