La Supernova Fiumicino continua a lavorare con grande impegno su più fronti, con il solito e consolidato obiettivo di voler provare ad offrire anche nella stagione 2025-2026 il meglio ai propri tesserati. Un modus operandi che ha spinto il presidente Porfidia ad inserire nello staff tecnico del settore minibasket e del settore femminile una figura di grande esperienza ed affidabilità come Luca Tebaldi. Una decina di anni fa il neo rossonero inizia il suo percorso alle Stelle Marine Ostia al fianco di Pasquinelli, attuale responsabile del minibasket proprio della Supernova, da quel momento non solo diventa un componente di spicco del club laziale ma intraprende anche collaborazioni produttive con il Lido di Roma e il Blok Basketball. Ma ora è il momento di un nuovo inizio. Le prime parole da rossonero di Tebaldi: «L’influenza e l’entusiasmo di Pasquinelli e del presidente, che conosco molto bene, mi hanno coinvolto immediatamente, ho compreso all’istante che il progetto è ambizioso e si fa davvero sul serio. Mi sono sentito cucito addosso alla perfezione la proposta della Supernova, che mi permetterà di lavorare con i gruppi che amo e che mi trasmettono tanta energia. La stessa energia che, spero, di trasmettere in egual modo ai miei futuri ragazzi/e. Mi affascina, poi, poter lavorare con il gruppo femminile, un movimento che ho sempre desiderato vivere dall’interno e che spero possa tornare a crescere in poco tempo nel nostro territorio».

