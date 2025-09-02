Si è svolto con successo il torneo Stress Test, valido sia al femminile che al maschile, alla Beach Arena. Una giornata all’insegna dello sport, del divertimento, della pallavolo con giovani e beacharoli veterani. La giornata è iniziata alle 7.30 con i cornetti offerti dal Bar Europa, proseguita tra il vento che soffiava impetuoso nella Beach Arena decorata per l’occasione.

Alle 10.30 è arrivata la merenda offerta dal Ristorante Dolce e Salato, con l’attività dei gironi che proseguiva senza sosta. Il tempo di una pasta fredda preparata dal Bar Europa ed i gironi si sono conclusi poco prima della merenda del pomeriggio con la pizza offerta dal panificio La Spiga. Il tabellone si è quindi sdoppiato in gold e silver, dando vita a partite avvincenti, anche grazie al vento che nel frattempo è calato. Alle ore 18, le ragazze di Opera Danza hanno deliziato il folto pubblico presente con uno spettacolo sulla sabbia.

Alle 19.30, all’ora del tramonto, Francesco Di Iorio e Mattia Sgriscia hanno accompagnato gli atleti verso le fasi finali del torneo al ritmo della loro musica mentre i giocatori ed il pubblico accorso gustava le pizze offerta da Strada: pasta pizza e gourmet e dall’organizzazione. Le finali si sono disputate in una cornice di pubblico numerosa, con tanti genitori, amici e curiosi che si sono intrattenuti grazie ad un torneo nato da una semplice idea e trasformatosi in un evento che ha catturato l’attenzione, anche e soprattutto tra le imprese cittadine che hanno supportato l’organizzazione.

Molti i premi in palio, offerti da Sensero Barber Tatoo, Alma e The studio di Giuseppina Guida, il Fusorario agenzia di viaggi, Athetik performance di Francesco Capparella, Diet Natural, Movisud, Monaldi Gas, SP impresa di pulizie di Sersanti Patrizio. Il torneo gold maschile è stato vinto dai fratelli Pandolfi, autori di una grande prestazione in finale che ha permesso loro di superare Galano-Silvestrini dopo un torneo da teste di serie numero 1. Terzo gradino per il trio, costituito da Marini, Cernicchiaro e Pancu, entrato in corsa a sostituire Cernicchiaro infortunato. Il torneo silver maschile è stato invece vinto dalla coppia Benedetti-Riccini, che hanno superato in finale la coppia Saldini - Regio, terza posizione per Zeppilli-Lisi.

Per quanto riguarda il torneo femminile, il silver è stato vinto da Rezzonico-Coppola, le quali hanno avuto la meglio sulla coppia D’Agostino-Lucisano, al termine di una finale combattuta. Terza posizione per la coppia Nirta-Quintieri. Il tabellone gold ha visto arrivare in terza posizione la promettente coppia Mignanti-Galletta, battuta in semifinale dalle seconde classificate Catanesi-Sentinelli, le quali sono state sconfitte dal consolidato duo Belli-Camilletti che si è aggiudicato quindi il primo premio.

Il divertimento non è finito col torneo, ma con l’attribuzione dei numerosi premi in palio, oltre ai classici miglior giocatore e miglior giocatrice, conquistati rispettivamente da Daniele Pandolfi e Claudia Cammilletti autori entrambi di prestazioni degne di nota durante tutto il torneo, si è riaffacciato nel panorama del beach-volley Civitavecchiese il prestigioso premio Paperella, oltre all’evergreen fischion d’oro. Il premio Paperella al termine di una sofferta decisione vista la concorrenza serrata, gli organizzatori è stato attribuito per le donne, all’intramontabile Claudia Regina, e per gli uomini a Luca Silvestrini. Si sono aggiudicati invece il premio fischio d’oro Asia Malavasi e Gianluca Galano.

È stata una giornata che ha concluso l’estate del beach-volley civitavecchiese, che ha visto vecchie glorie tornare in campo, e nuove promesse calcare la sabbia della Beach Arena. Tutto questo è stato possibile grazie al supporto incondizionato delle aziende cittadine, le quali non hanno esitato a sostenere l’organizzazione, mettendo in palio premi, preparando merende, pranzi e cene ed organizzando esibizioni.

Tantissime le attività che hanno deciso di scommettere sullo stress test: Sensero Barber Tatoo, Alma e The studio di Giuseppina Guida, il Ristorante Dolce e Salato, Opera danza, Il Fusorario agenzia di viaggi, Capparella Francesco e Altletik performance, Movisud, Bar Europa, Baia dell’orso, Cv Volley, Monaldi gas, Strada, Panificio La Spiga via Matteotti 132, concludendo con Diet Natural di Federica Andriani, oltre al supporto della Piscina di Largo Marco Galli aperta per l’occasione fino alle 22, Francesco Di Iorio e Mattia Sgriscia, SP impresa di pulizie di Sersanti Patrizio, e dell’immancabile Beach and volley Civitavecchia. Lo stress test è stato superato, ed ora la squadra degli organizzatori composta da Cinzia di Iorio e Valentina De Vietro coadiuvate dai giovani Giordano Maggiori e Sara Foschi, fissano l’appuntamento al prossimo anno.

@RIPRODUZIONE RISERVATA