Dopo un mese e mezzo di pausa, nel corso della quale ci sono state le festività di fine anno e gli Europei in Svezia, che hanno molto coinvolto la società, a cominciare da coach Pacifico, riparte il campionato di serie A2 per la Flavioni. Le gialloblù riprenderanno il loro cammino questa domani alle 12, quando ospiteranno al PalaSport Insolera-Tamagnini il Follonica nella prima giornata di ritorno.

Un impegno che non è tra quelli più complicati per Ferretti e compagne, che se la dovranno vedere con una squadra che si trova nella parte bassa della classifica e che nella prima metà di campionato ha raccolto solamente due vittorie. Discorso diverso per le civitavecchiesi, che si sono sbarazzare d’autorità delle avversarie vicine al fondo della classifica, ma hanno ceduto negli scontri diretti principe per accedere ai playoff, quelli contro Tushe Prato e Città del Redentore.

La sensazione ad oggi è che la Flavioni, probabilmente, ha qualcosa in meno rispetto a toscane e sarde, ma se dovesse mettersi a pieno sul pezzo, sia con le veterane, pronte a mettere in atto la loro passione e la loro dedizione per l’handball, che con le giovani, che sono diventate un punto forte e un moto d’orgoglio per la società della presidentessa Eleonora Gorla. La classifica dice che sono due i punti di distacco dagli spareggi promozione, che non sono un obbligo per la squadra di Patrizio Pacifico, ma sicuramente un’occasione da considerare per favorire la crescita di un gruppo che sta cambiando sempre più pelle.

