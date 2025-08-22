“Festa dei Calendari” che interessa da vicino anche le compagini della Promozione Laziale, ben 64 formazioni suddivise in 4 gironi da 16 squadre ciascuno. Oggi si verrà a conoscenza della composizion dei quattro raggruppamenti. Scontata la presenza delle squadre viterbesi nel girone A con Nuova Pescia Romana, Atetico Capranica, Pianoscarano, Tarquinia Calcio e Atletico Cimina Falisca che attendono di conoscere le loro avversarie. Anche per la Promozione ci saranno poi gli abbinamenti della Coppa Italia di Eccellenza per quanto concerne il primo turno. La squadra “viterbese” che sarà in azione è l’Atletico Cimina Falisca neo promossa avendo vinto nella passata stagione il campionato di Prima Categoria. Previsti gli abbinamenti tra queste sedici squadre per un turno eliminatorio che prevede 8 incontri: Ariccia Calcio, Atletico Cimina Falisca, Atletico Monterano, Audace Genazzano Sanvitese, Belmonte Castello, Città di Fiano, DuePigreco Roma, Folgore Amaseno, Lanuvio Campoleone, Longarina, Magnitudo Fggc, Palombara, Pro Calcio Cecchina, Real Campagnano, Real Testaccio, Virtus Pionieri. Le otto vincenti (come per l’Eccellenza gara unica, campo sorteggiato e rigori in caso di parità al 90esimo) entreranno a far parte del tabellone dei 32esimi di finale che si giocheranno con gare di andata il 7 settembre e di ritorno il 14 dicembre. Intanto i nostri team continuano le preparazioni. Nell’amichevole di giovedì il Tarquinia Calcio di mister Caputo ha ceduto per 3-0 sul campo del Civitavecchia, compagine di Eccellenza.

