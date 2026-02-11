L’Atletico Focene esce sconfitto dall’insidiosa trasferta contro l’Etrurians, perdendo 2-0 nella 18esima giornata del girone C di Prima Categoria. Una battuta d’arresto che rallenta la corsa dei ragazzi di mister Cuffaro, fermandoli a quota 29 punti, gli stessi della formazione ladispolana. Gli ospiti hanno provato a dettare il ritmo e a far valere la propria organizzazione di gioco, ma sono stati costretti a inseguire dopo il vantaggio locale. Nel finale del primo tempo, infatti, Pallozzi sfrutta un inserimento in area e, di testa, trafigge Molon, portando avanti i padroni di casa. L’Atletico Focene prova a reagire, ma non riesce a trovare spazi contro una squadra avversaria attenta e ben schierata. Nella ripresa le occasioni per il Focene sono sporadiche. I tirrenici restano in partita ma subiscono il raddoppio al 90', quando Peluso finalizza un’azione manovrata sugli sviluppi di un calcio d’angolo, chiudendo definitivamente la gara. Una sconfitta pesante per i focenesi, che mette in luce alcune lacune nella gestione dei momenti chiave e nella capacità di finalizzare le occasioni create. Ora per l’Atletic diventa fondamentale ritrovare continuità e concentrazione, soprattutto in vista delle prossime gare che potrebbero decidere la stagione.

©RIPRODUZIONE RISERVATA