Sarà una domenica mattina di grande interesse quella che andrà in scena allo stadio Dentali, dove alle ore 11 l’Atletico Focene ospiterà l’Atletico Casalotti per la 17esima giornata del girone C di Prima Categoria. I padroni di casa, guidati da mister Cuffaro, arrivano all’appuntamento con il morale alle stelle dopo il roboante successo per 6-0 sul campo del Selva Candida. Una vittoria che ha confermato l’ottimo momento di forma dei focenesi, attualmente sesti in classifica e intenzionati a dare continuità ai risultati per rimanere agganciati alla zona alta della graduatoria. Di fronte ci sarà però un Atletico Casalotti affamato di punti. Gli ospiti occupano le zone basse della graduatoria, quart’ultimi, ma hanno ritrovato fiducia nell’ultimo turno grazie alla vittoria casalinga per 1-0 contro la Vis Aurelia. Un successo pesante, che ha rilanciato le ambizioni di risalita e che rende la sfida del Dentali tutt’altro che scontata. Da una parte dunque un Focene in fiducia, forte di un attacco in grande spolvero e del fattore campo; dall’altra un Casalotti chiamato a dare continuità ai segnali positivi emersi nella scorsa giornata per continuare la corsa verso la salvezza. Tutti gli ingredienti sono pronti per una gara combattuta e ricca di spunti, in una domenicale che promette spettacolo.

