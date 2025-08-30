Buona anche la seconda e il Ladispoli Summer sport è già un habitué. Lo scorso fine settimana, sul lungomare centrale, è andato in scena il Ladispoli Summer Fest, con tre giorni di puro sport estivo: beach tennis, beach volley e Footvolley. L’evento, nato nel 2024, è stato fortemente voluto dall’amministrazione Grando. Presenti, in particolare, molti giovani, che grazie agli ospiti d’onore - dieci ex giocatori di calcio di serie A - hanno avuto modo di realizzare i propri sogni.

Hanno quindi avuto la possibilità di giocare con i propri idoli, di scattarsi foto insieme a loro e di farsi autografare le t-shirt da gioco. Alla manifestazione hanno partecipato per il foot volley: Hernanes, Cesar, Candelà, Ze Maria, Chierico, Romondini, Manfredini e Luiso. Per il beach tennis l'ex campione del mondo Riccardo De Filippi. Per il beach volley Veronica Guidozzi campionessa italiana. Come madrina dell'evento era presente Sofia Bruscoli.

«Lo sport fatto spettacolo ha allietato concittadini e turisti - dichiara il consigliere e delegato ai rapporti con Federazioni e Enti sportivi Stefano Fierli, ideatore dell’evento». «La manifestazione - sottolinea - ha avuto successo soprattutto grazie al sindaco, agli assessori e ai consiglieri, che hanno tutti sostenuto e accompagnato l’iniziativa. Un doveroso ringraziamento va alla capitaneria di porto di Ladispoli, alla polizia locale, alla polizia di Stato, alla Protezione Civile, alle associazioni La Fenice e a Fare Ambiente. Crediamo nello sport e siamo convinti che investire in questo settore possa migliorare la città e fare crescere i nostri giovani con valori solidi e

sani principi. Il prossimo appuntamento con il Ladispoli Summer Fest è per l’estate 2026».

