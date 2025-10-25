È la prima di Quintiliano Mastrodonato sulla panchina del Ladispoli. Rossoblu che oggi non potranno proprio fallire contro DuepigrecoRoma, formazione mai incontrata finora. Una trasferta comunque insidiosa, quella prevista alle 11, non solo per l’attuale momento dei tirrenici, che ad inizio settimana hanno detto addio a mister Andrea Mastrecchia esonerato dopo il 4-0 incassato al Sale con il Santa Marinella.

I romani sono a 6 punti in classifica, 2 più dell’Academy e domenica scorsa ha fermato sul proprio campo il Tolfa. Un avversario ostico ma sulla carta, il Ladispoli, dovrebbe provare a fare la partita. Mastrodonato ha avuto pochi giorni a disposizione per conoscere tutti i ragazzi del gruppo che comunque ha osservato già domenica nel derby.

E potrebbe trovarsi già in una situazione di emergenza per alcune assenze o comunque con giocatori che magari hanno recuperato ma non sono al meglio. Su tutti l’attaccante Pelizzi che si trascina un problemino alla caviglia dopo essersi messo alle spalle il calvario del ginocchio. Fari puntati pure sul play D’Angeli, titolarissimo ma assente nelle ultime due giornate. Tra l’infermeria e il campo di allenamento anche il difensore Barilaro mentre Stanzione domenica scorsa è uscito dal rettangolo verde per via di un guaio muscolare.

Pelizzi e compagni sono in piena zona playout in virtù delle tre sconfitte su cinque, tutte patite all’Angelo Sale. Meglio il cammino in trasferta con il successo a Cerveteri e il pari con l’Atletico Monterano. Per la partita è stato designato l’arbitro Matteo Martino di Roma 1, con il supporto degli assistenti Mattia Manciagli e Simone Elia di Ostia Lido. Mercoledì prossimo invece andata di coppa. Nell’andata degli ottavi l’Academy ospiterà Montesacro. Il ritorno è previsto il 12 novembre a Roma.

