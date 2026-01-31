Alla vigilia della sfida con l’Atletico Monterano (in programma domenica mattina alle 11.15 all’Angelo Sale) escono pure gli accoppiamenti dei quarti di finale di Coppa Lazio. Non è andata proprio male al Ladispoli, almeno sulla carta, visto che affronterà la Polisportiva De Rossi. La gara di andata di disputerà l’11 febbraio, il ritorno mercoledì 25. Martedì il sorteggio che sancirà chi giocherà in casa la prima. Insomma, poteva andare peggio. L’Academy poteva pescare la Luiss ad esempio, o Alatri. Ha evitato pure il Tolfa di Cafarelli. La semifinale è alla portata degli uomini di Mastrodonato. Mister che però intanto dovrà pensare all’Atletico Monterano, sì in bassa classifica ma in ripresa dopo la vittoria domenica scorsa contro il Tolfa. Perciò i tirrenici dovranno fare attenzione anche perché in casa finora hanno un po' zoppicato in questa stagione. L’esterno sinistro Samuel De Marco, tra i protagonisti dell’ultimo periodo, invita alla prudenza. «L’Atletico Monterano è una formazione che viene da una vittoria – commenta - e sarà una sfida dura. Dovremmo stare attenti ma il mister ci ha preparato bene a tutto e ci faremo trovare pronti. Personalmente mi sento molto bene e in fiducia e direi finalmente visto che vengo da sei mesi in Eccellenza in cui non mi è stata data. Ho già un ricordo qui che credo non dimenticherò mai, ovvero il gol decisivo al derby con il Cerveteri dove mi sono accorto che è molto sentito con un’atmosfera unica in queste categorie». De Marco, mattatore del derby col Cerveteri direttamente su corner, racconta pure il suo ingresso nell’ambiente rossoblu. «Mi trovo benissimo qui sin dal primo giorno e per questo ringrazio il direttore e il mister per avermi voluto fortemente a far parte di questa fantastica realtà. È da poco più di un mese che sono qui e ho da sempre capito che la forza di questa squadra è soprattutto il gruppo e l’atmosfera che si crea in un ambiente sano come questo. Alla fine è sempre l’entusiasmo che fa la differenza in una stagione. Vogliamo fare bene anche in Coppa».

