Prima Itri, poi Veroli, nel weekend scorso Anagni, ed ora sarà la volta della Libertas Roma. Inizio di anno più intenso e complicato non poteva esserci per la Supernova Fiumicino.

Reduce da tre vittorie consecutive, la squadra rossonera sa però che non può accontentarsi ed allora oggi dovrà andare alla ricerca di nuove conferme positive nel big match del Pala Supernova contro la Libertas (seconda contro terza in classifica). Solo per questa volta la gara si giocherà di domenica alle 18 e non di sabato: «Mi piace molto la maturità che sta dimostrando la squadra, così come la lucidità nel gestire determinati momenti. Ma non possiamo e non vogliamo fermarci – la vigilia di coach Roberto Pasquinelli -. Anche perché vogliamo provare a riprenderci ciò che abbiamo lasciato all’andata contro la Libertas, per continuare così spediti il nostro percorso. Mi aspetto domani una bella partita contro una squadra imprevedibile, senza punti di riferimento e che gioca bene. Per vincere servirà una grande prova di squadra, limitando il più possibile gli errori».

Ale. Gi.

