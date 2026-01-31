Arriva il momento che può essere decisivo per il campionato del Crc. Siamo solo alla prima giornata di ritorno ma domani alle 14.30 si gioca la sfida delle sfide, con i biancorossi che faranno visita ai Cavalieri Prato. A rendere evidente l’importanza della gara, più delle parole, è la classifica che vede il Crc al primo posto a punteggio pieno a quota 45 e i toscani che seguono a soli tre punti di distanza. Chiaro che poi ci saranno altre otto gare da giocare per finire la stagione regolare ma quello di domenica sarà uno spartiacque molto importante per entrambe le compagini. Chi riuscirà a mettere, o tenere, il muso avanti alla fine della prossima giornata ha tante chance di concludere la stagione davanti a tutte. All’andata vinsero per 41-34 i civitavecchiesi che sperano di ripetersi.

«Abbiamo archiviato un bellissimo girone d’andata – il commento dell’allenatore del Crc Umberto De Nisi – con tanti complimenti ai ragazzi ma già da lunedì scorso abbiamo resettato tutto. Ci aspettano nove partite tutte importanti partendo da quella di Prato, squadra che ci segue di pochi punti. Un club storico con giovanili molto forti e tanti ragazzi importanti in campo. Noi dobbiamo continuare sulla nostra strada e ho chiesto alla mia squadra di continuare a crescere sia in fase offensiva che difensiva. Sono sicuro che domenica verrà fuori una bella partita. Entrambe le squadre puntano a giocare e fare punti e imporre il loro gioco. Si giocherà sul sintetico e mi aspetto una gara molto veloce e combattuta».

