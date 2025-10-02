PHOTO
Il campionato di serie C2 per le squadre locali comincia con un rinvio. Infatti l’atteso derby tra Santa Severa ed Evergreen, inizialmente fissato per le ore 15 di sabato al Pala De Angelis, non si disputerà questo fine settimana. A causa della concomitanza con il torneo di pallavolo “Perla del Tirreno”, che si svolgerà anche a via delle Colonie, l’incontro tra neroverdi e gialloblù è stato a mercoledì 8 ottobre, con fischio d’inizio programmato per le 21.15.
Quindi questo sabato giocheranno solamente Atletico e Quartiere Campo dell’Oro, di scena entrambe in casa, rispettivamente contro Real Fiumicino e Città Eterna.
