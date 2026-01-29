Questa mattina la Nautilus è partita alla volta di Bergamo, dove sarà ospite per tre giorni in una struttura della Specht Group Italia, sponsor della società, grazie al business development manager Sergio Mannino. Il Ceo dell’azienda è Luca Landini, ex portiere della Snc Civitavecchia, con la quale ha conquistato due titoli italiani giovanili, a conferma di un legame profondo con il mondo dello sport.

Nel corso della tre giorni bergamasca la Nautilus svolgerà allenamenti congiunti insieme ad Arese Pallanuoto e Orobica, un’occasione preziosa di crescita e confronto tecnico in vista dei prossimi impegni ufficiali. Sempre nella giornata odierna è inoltre previsto il tanto atteso arrivo del nuovo acquisto Leticia Gomes Belorio, che avrà così l’opportunità di scendere in acqua per la prima volta con il gruppo guidato da mister Daniele Lisi, iniziando il proprio percorso con la squadra.

A margine della partenza abbiamo raccolto le parole di Cinzia Napoli, responsabile safeguarding per la Nautilus, una figura di grande importanza all’interno della società. Il suo ruolo rappresenta una garanzia fondamentale per la tutela delle atlete e per la crescita di un ambiente sano, sicuro e rispettoso dei valori sportivi.

«Il compito del responsabile del safeguarding – spiega Napoli – è quello di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza, discriminazione o qualsiasi comportamento inappropriato all’interno della pratica sportiva. Si tratta di una figura obbligatoria per legge e, proprio perché di garanzia, non può essere un tesserato della società per la quale svolge il proprio incarico».

Napoli sottolinea anche la solidità del percorso intrapreso dal club: «La Nautilus è una società molto strutturata, nella quale ruoli e responsabilità sono ben definiti. Questo facilita il mio lavoro perché, qualora fosse necessario un intervento – e fino ad oggi non ce n'è stato bisogno – l’individuazione di eventuali responsabilità sarebbe immediata».

Infine, uno sguardo da tifosa sul campo e sul futuro: «Non mi ero mai interessata allo sport da tifosa, ma i playoff della scorsa stagione mi hanno fatto scoprire una passione nuova. Anche se non sono un’esperta, credo che questa squadra abbia tutte le possibilità di salvarsi. Sarà durissima, ma resto comunque ottimista».

