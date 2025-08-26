In attesa di capire come si chiuderà una delle più annose telenovele dell’estate civitavecchiese, ovvero se la Futsal Academy riuscirà a svolgere la sua attività per il campionato di serie B al PalaSport Insolera-Tamagnini, la società del presidente Elso De Fazi ha annunciato, con un post sui propri profili social, l’elenco degli allenatori della prossima stagione per quanto riguarda l’intera società. Per la prima squadra, come già detto negli scorsi mesi, confermato primo mister Vincenzo Di Gabriele, ancora coadiuvato da Marco Percuoco.

La squadra Under 19 nazionale, novità di quest’anno, causata anche dalla partecipazione dei civitavecchiesi al campionato di serie B, sarà guidata da Antonio “Tonino” Taldini. Il direttore sportivo Andrea Scorpioni si occuperà dei gruppi Under 17 Elite e Under 15, categorie nelle quali sarà affiancato dal preparatore dei portieri Marco Pimpinelli.

A guidare l’Under 15 ci saranno anche Simone Mostarda e Alessandro Carucci. Gli Esordienti vedranno la presenza di Cristian Fazzini e Simone Buoni, mentre Francesco Muneroni dirigerà i Pulcini. Nei Primi Calci redini affidate a Damiano Altamura e Giovanni Iannetti, con quest’ultimo impegnato anche con i Piccoli Amici.

